Politie ontdekt per toeval cannabisplantage

In Lennik heeft de politie afgelopen weekend een cannabisplantage ontdekt. Dat gebeurde per toeval bij een interventie voor een woninginbraak. Twee mannen zijn opgepakt.

De politie kreeg zaterdagavond een melding over een woninginbraak in een rijwoning in de Frans Baetensstraat in Eizeringen. Buurtbewoners hadden een verdachte betrapt. Ze achtervolgden de man, maar hij kon ontsnappen. Tijdens de vaststellingen stootte de politie op een cannabisplantage van 400 tot 500 plantjes.

Na de ontdekking bleef de politie ter plaatse. De agenten stelden zich verdekt op tot er twee mannen kwamen aangereden. Het duo werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. De verdachten zijn intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die moet beslissen over hun aanhouding.