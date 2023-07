Politie op zoek naar vermiste Karel Goeman (76) uit Dilbeek

De politie is op zoek naar de 76-jarige Karel Goeman. Hij verliet vorige week zijn woning in Dilbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Het opsporingsbericht wordt verspreid op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde. Op vrijdag 14 juli 2023, verliet de 76-jarige Karel Goeman zijn woning in de Brusselstraat te Dilbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Uit het onderzoek blijkt dat hij deze dag zijn busabonnement heeft gebruikt om 10:39 uur aan de bushalte Sint-Ulriks-Kapelle om de bus 355 te nemen in de richting van Noordstation-Liedekerke.

Karel is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij is kalend en heeft een litteken op zijn hoofd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeansbroek en donkere sportschoenen. Heeft u Karel gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.