Politie plant staking tegen werkomstandigheden 127bis

De politievakbonden gaan staken tegen de onveilige werkomstandigheden in het centrum voor transmigranten in Steenokkerzeel. Dat meldt politievakbond NSVP aan de collega’s van Bruzz.

Nadat een gesprek met minister van Binnenlandse Zaken Jambon, in het Hoog Overlegcomité gisteren, niets opleverde, is voor de agenten de maat vol. Volgens het nationale politiesyndicaat NSVP moeten agenten in 127 bis werken in ronduit penibele omstandigheden en lopen ze gevaar door vechtpartijen tussen transmigranten. Ook voldoet het gebouw niet aan de veiligheidsvoorschriften. De bonden vragen zelfs dat de overheid het centrum stante pede sluit, alle nodige aanpassingen doet en pas daarna weer opent.

Mario Thys (NSVP) aan Bruzz: "De oprichting van dat centrum is een politieke beslissing, en waarschijnlijk een goede. Maar om politieke redenen moest dat centrum zodanig snel open dat onze agenten er niet veilig kunnen werken”.

NSVP dient nu een stakingsaanzegging in die loopt van 12 tot 21 oktober. Binnen die periode zullen er volgens de politievakbond zeker stakingen en acties komen.