Politie rolt bende autodieven op

Sinds augustus werden verschillende voertuigen gestolen in de politiezone Zennevallei. “De daders hadden het specifiek gemunt op een bepaald type SUV van het merk Toyota”, verduidelijkt woordvoerder van de politiezone Anneleen Adang. “Door onder meer de inzet van ANPR-camera’s kwamen onze speurders al snel een verdachte op het spoor. Het gaat om een 23-jarige persoon uit Sint-Pieters-Leeuw.” Na verder onderzoek konden nog enkele medeverdachten geïdentificeerd worden.

De bende was onder andere actief in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Machelen en Brussel. “Ze worden gelinkt aan dertien effectieve diefstallen en twee pogingen”, vervolgt Adang. Afgelopen week voerde de politie huiszoekingen uit in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Vilvoorde. Daarbij werden twee voertuigen en een grote som cash in beslag genomen. Vier personen werden opgepakt. Het gaat om twee 23-jarige inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, een 35-jarige persoon uit Vilvoorde en één persoon van 45 jaar zonder geldige verblijfplaats. De onderzoeksrechter heeft de verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst.​