Politie valt massaal binnen bij autodieven: ook huiszoekingen in Vlaams-Brabant

Het gerecht is vanmorgen op zo'n 200 adressen binnengevallen in een onderzoek naar een bende autodieven. De huiszoekingen vonden plaats in Vlaams-Brabant, onder meer in Asse en Roosdaal, in Brussel en Henegouwen. Meer dan 30 personen zijn opgepakt.