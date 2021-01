Politie valt woning binnen na vermoedelijke ontvoering

De Edingsesteenweg in Halle is momenteel afgesloten. De speciale eenheden van de federale politie omsingelen er een woning naar aanleiding van een ontvoering. Buurtbewoners moeten binnenblijven.

Het slachtoffer kon vanmorgen ontsnappen en alarmeerde de politie. “De man werd tegen zijn wil meegenomen in Brussel en vastgehouden in een woning aan de Edingsesteenweg in Halle”, verklaart Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. De lokale politie en de speciale eenheden van de federale politie zijn massaal ter plaatse. De inval is momenteel nog aan de gang. Drie personen zijn uit het gebouw gehaald. “De politiediensten gaan na of er nog aanwezigen zijn”, aldus Blondeau.

De Edingsesteenweg is door de inval ter hoogte van de Colruytsite afgesloten. Omwonenden moeten binnenblijven.

