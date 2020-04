Politie VIMA stelt 47 pv’s op voor niet-essentiële verplaatsingen tijdens paasweekend

Zaterdag controleerde de politiezone VIMA 283 voertuigen. 22 personen kregen een proces-verbaal voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing. 20 personen kwamen ervan af met een waarschuwing. Op paaszondag werden 33 personen betrapt bij een controle op de Schaarbeeklei in Vilvoorde. De politie stelde 25 processen-verbaal op en deelde 8 waarschuwingen uit.

In de Vilvoordse buurgemeente Grimbergen zien ze het aantal pv’s toenemen. “Tijdens het weekend van 28 en 29 maart werden in onze zone 14 pv’s opgesteld en op zondag 5 april hielden 11 personen zich niet aan de opgelegde regels”, klinkt het bij de politie van Grimbergen. “Zoals gevreesd werd paaszondag een uitschieter in negatieve zin met 22 processen-verbaal.” In totaal werden er in de gemeente al meer dan honderd pv’s uitgeschreven sinds de invoering van de coronamaatregelen.