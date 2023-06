Politie vindt gestolen pick-up van Lennert terug

Door een heel gelukkig toeval heeft de politie de gestolen Dodge RAM pick-up van Lennert Schrauwen uit Ramsdonk in Anderlecht teruggevonden. Lennert, die voor grote productiesites in de voedingssector werkt, is ongelofelijk blij. In de koffer zit namelijk zeer specifiek werkmateriaal, dat nu volledig kon worden gerecupereerd.

In de nacht van 26 op 27 mei gaan dieven aan de haal met de Dodge RAM van Lennert Schrauwen. “De koffer zat boordevol werkmateriaal dat ik de voorbije jaren heb ontwikkeld voor de onderhoud van machines. Het is mijn broodwinning, dus het zou ramp geweest mocht ik die niet hebben teruggevonden”, zegt Lennert Schrauwen. “Gelukkig vond de politie in Anderlecht terug. Al het materiaal zit nog in de koffer. Ze waren enkel geïnteresseerd in wagen. Het is een ongelofelijk toeval dat ze die terugvonden. De politie was eigenlijk op patrouille aan het uitkijken naar een andere gestolen Dodge RAM.”

Lennert wil zo’n diefstal nooit meer meemaken. “Ik ben de politie en iedereen die het bericht deelde en mensen die camerabeelden ter beschikking stelden, ontzettend dankbaar”, vertelt hij. “De wagen was na de diefstal via ANPR-camera’s eerst gesignaleerd in de Peetersstraat richting A12 en dan nog een keer in Anderlecht. Buren hebben camerabeelden van de daders. Daarop is te zien hoe twee dieven liefst 50 minuten zijn bezig geweest om mijn pick-up te stelen, terwijl wij in het huis sliepen.”