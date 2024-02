Politie waarschuwt voor malafide bankmedewerkers: “Banken komen nooit zomaar thuis langs”

Sinds enkele dagen duikt er in de politiezone Zennevallei een opmerkelijke variant van oplichting op. “De oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en nemen eerst telefonisch contact op met de slachtoffers, waarbij ze beweren dat er verdachte handelingen zijn waargenomen op hun bankrekening”, legt de politiezone Zennevallei uit. “Vervolgens proberen ze allerhande informatie te verzamelen, waaronder de geheime code van bankkaarten om ze zogezegd te blokkeren. Om de zaak af te handelen, stellen de oplichters voor om de bankkaarten thuis op te halen.”

Eenmaal de oplichters de kaarten in hun bezit hebben, hebben ze vrij spel en worden verschillende transacties uitgevoerd. “Een echte bankmedewerker zal nooit je code vragen en nooit zomaar thuis langskomen”, aldus de politie. “We vragen om meteen contact op te nemen als je telefoon krijgt. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. Aan mensen die eerder al slachtoffer werden van deze vorm van oplichting, wordt gevraagd om zeker aangifte te doen, zodoende dat het probleem duidelijk in kaart gebracht kan worden.”