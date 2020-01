Politie Zennevallei laat boetes trajectcontroles automatisch verwerken

Vanaf 1 februari laat de politiezone Zennevallei alle snelheidsovertredingen die trajectcontroles op Leeuws grondgebied vaststellen automatisch verwerken in het Gewestelijk Verwerkingscentrum in Gent. Daardoor kunnen er volgens de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ook opnieuw meer bemande controles uitgevoerd worden.

In 2015 plaatste de gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan enkele invalswegen haar eerste ANPR-camera’s. Intussen is het aantal camera’s gevoelig uitgebreid. Zo wil de politie op termijn een cameraschild uitbouwen in de gemeente en bij uitbreiding de volledige Zennevallei. De trajectcontroles konden door problemen met de oplevering en de homologatie nog niet automatisch processen-verbaal verwerken. Daar komt straks verandering in.

“Het Gewestelijk Verwerkingscentrum neemt vanaf 1 februari die taak op zich. Het is een afdeling van de federale politie die automatisch snelheidsovertredingen digitaal doorgestuurd krijgt van trajectontroles en nadien pv’s opstelt en opvolgt. Het beheer van de camera’s blijft nog altijd een taak van onze zone”, zegt Marc Crispel, korpschef van de politiezone Zennevallei.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw juicht de manier van werken toe. “De bemande controles - die nu minder aan bod komen - kunnen daardoor op andere plaatsen meer worden ingezet. Zo kunnen we effectief werk maken van veiliger verkeer in onze gemeente”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck (N-VA).