Politie Zennevallei werkt voortaan ook op afspraak

Een afspraak maken kan voorlopig enkel in de politiepost in Halle en het 3D-loket. Bij dat laatste wordt de burger ontvangen en geholpen door een agent die in een andere politiecommissariaat werkt. In de andere politieposten wordt er voorlopig nog zonder afspraak gewerkt.

Bedoeling is om lange wachttijden weg te werken aan het loket.Via de agenda kan je je afspraak vastleggen tussen 7u00 en 20u30. Tal van aangiftes zijn mogelijk: van verkeersongevallen, diefstal of fraude tot schending van het beroepsgeheim. Het project wordt vandaag voorgesteld. Hier vind je de agenda van de Politiezone Zennevallei.

Dringende politiehulp is en blijft 24 uur op 24 gegarandeerd door de interventieploegen van de poltiezone. Na de openingsuren van de politiepost, kan de burger voor dringende politiehulp steeds via de parlofoon aan de politieposten een politie-inspecteur spreken.