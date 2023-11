Politie zet extra patrouilles in tegen inbrakenplaag: “Daders sloegen op twee weken 26 keer toe”

De faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem kampen met een inbrakenplaag. De voorbije twee weken werden liefst 26 inbraken of pogingen tot vastgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat dat het werk is van één bende. De politiezone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) gaat dagelijks extra patrouilles inzetten en ook bijkomende grote controleacties houden.

Vooral in de herfstvakantie liep het aantal inbraken de spuigaten uit in beide faciliteitengemeenten. “Sinds we overschakelden op het winteruur, zien we het aantal inbraken in onze politiezone aanzienlijk stijgen”, vertelt korpschef Philip Beke. “Alleen al op maandag 30 oktober telden we er zeven. De daders slaan telkens in de vooravond toe bij mensen die afwezig of op vakantie zijn.”

Volgens Beke gaat het om één dadersgroep. “Het gaat altijd om een kleine buit: cash geld of juwelen. TV’s, muziekinstallaties of laptops worden niet meegenomen. Er wordt een ruit ingegooid en soms een deur geforceerd. Maandag en woensdag zijn de piekdagen. De inbraken gebeuren verspreid over beide gemeenten. De burgemeesters vragen een maximale inspanning om deze plaag aan te pakken en daar komen we ook aan tegemoet.”

Dat is meteen ook zichtbaar op het terrein. “We gaat tot eind november extra patrouilles de baan op sturen. Op sommige dagen zal dat één ploeg zijn maar op andere zelfs twee en dat bovenop onze twee reguliere interventieploegen. Om één en ander mogelijk te maken hebben we onze andere diensten geheroriënteerd. We hebben op basis van een analyse ook drie routes bepaald voor de patrouilles. Die lopen langs de wijken die al zijn aangedaan door de inbrekers - vooral dan langs de autosnelwegen", zegt Beke.

Daarbovenop zullen er deze maand ook extra grote controleacties worden ingepland en worden de ANPR-camera's maximaal benut. Ook op de sensibilisering wordt ingezet, onder meer via de BIN-netwerken. Er is ook sprake dat de bende actief zou zijn in omliggende politiezones maar dat kon daar nog niet bevestigd worden.