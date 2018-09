Niet enkel voor kinderen is er een nieuw schooljaar begonnen. Ook politiehonden moeten af en toe nar de spreekwoordelijke schoolbank om hun kunnen aan te scherpen.Vandaag hield de politiezone Zennevallei een doorgedreven opleidingsdag voor 8 getrainde dieren in het domein Coloma.

Iedere maand komt een politiezone in de provincie aan de beurt voor een professionele trainingsdag met een selectie aan geoefende politiehonden. De dieren ondergaan een reeks proeven, waaronder voorwerpen en personen opspeuren in het park. Er is ook indoor training, die plaatsvond in een leegstaand gebouw op het domein. RINGtv keek met open mond naar het kunnen van de viervoeters.