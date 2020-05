Politiek over Brussels Airlines: "We verwachten duidelijk signaal van Lufthansa"

De besparingsplannen van Brussels Airlines komen ook in de Wetstraat hard aan. "Het is slecht nieuws voor de werknemers en hun gezinnen. Dat in een tijd die al onzeker is", zegt minister Wilmès op Twitter. Voor Alexander De Croo zijn de medewerkers van Brussels Airlines nu de eerste zorg. "Er is een goed sociaal plan nodig, met zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen. Maar er is ook een duidelijk signaal nodig van de Duitse moedermaatschappij Lufthansa. Er is een toekomstplan nodig met garanties over de rol die Brussels Airlines zal spelen", aldus De Croo.

De federale overheid voert al weken moeizame onderhandelingen met Lufthansa over 290 miljoen euro staatssteun voor Brussels Airlines. De overheid stelt voorwaarden tegenover de steun. Filip Lemberechts van de liberale vakbond hoopt dat die deal er komt. De vakbond heeft een dubbel gevoel bij het nieuws van de besparingen. "Het cijfer van 1.000 jobs is schrikken, maar er liggen elementen op tafel om het aantal naakte ontslagen zo laag mogelijk te houden. Het gaat over zaken als pensioen, brugpensioen en tijdskrediet", aldus Lemberechts.

De besparingen van Brussels Airlines hebben tot slot ook gevolgen voor heel wat toeleveranciers. Swissport, dat zelf in zware financiële problemen zit, ziet zijn grootste klant plotsklaps met een kwart inkrimpen. De directie van de bagageafhandelaar zegt dat het de situatie analyseert en aan een transformatieplan werkt voor de toekomst. Het is dus niet uitgesloten dat ook bij Swissport jobs sneuvelen.