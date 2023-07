Politiekantoor in Londerzeel heeft nieuw onthaal

De werken begonnen op 2 mei. Zo kwam er onder andere kogelvrij glas en werd in de onthaalruimte een apart lokaal geïntegreerd. Tijdens de werken was de politiepost nog steeds toegankelijk maar langs een zijpoortje. “We zijn blij dat de werken achter de rug zijn” zegt korpschef Alain Meerts. “Het was niet altijd even makkelijk of praktisch voor zowel de burgers maar ook voor het personeel om hun taken kwalitatief te blijven uitvoeren. We hopen met deze verbeteringen dan ook tegemoet te komen aan de noden van beide partijen.”