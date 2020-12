Politieman riskeert drie jaar cel voor brandstichtingen in Vlezenbeek

Een politieman van de zone Brussel-Zuid riskeert een gevangenisstraf van drie jaar voor een reeks brandstichtingen. De feiten dateren van de zomer van 2016. De man zou zijn eigen wagen in brand gestoken hebben om het verzekeringsgeld op te strijken. Daarna zou hij enkele kleinere brandjes gesticht hebben zodat het zou lijken dat er een pyromaan in de buurt actief was.

De wagen van de agent brandde in de nacht van 13 op 14 juli 2016 volledig uit vlak bij het Cultureel Centrum De Merselborre in Vlezenbeek. In de weken nadien werd er onder andere brand gesticht aan een andere wagen in de buurt en aan een parasol op het terras van De Merselborre. Volgens de advocaat-generaal had de beklaagde schulden en wilde hij de verzekering oplichten. “Hij stak de andere branden aan zodat het leek dat er een brandstichter aan het werk was in de Leeuwse deelgemeente”, klinkt het.

De 36-jarige politieman kreeg in eerste aanleg twee jaar cel. Het Parket-Generaal vordert nu een hogere gevangenisstraf van drie jaar. “Dergelijke feiten kunnen niet getolereerd worden, zeker niet door iemand die een gezagsfunctie heeft”, aldus de advocaat-generaal, “de eerste rechter was te mild”.

Vrijspraak

De beklaagde ontkent de feiten en vraagt de vrijspraak. “In dit dossier is er sinds het begin een tunnelvisie. De financiële problemen van mijn cliënt worden opgeklopt tot in het kwadraat om hier een financieel motief op te kunnen kleven”, zegt de advocaat van de beklaagde Marijn Van Nooten. “De conclusie van de deskundige is ook niet sluitend. Ik ben ervan overtuigd dat de brand aan zijn wagen ook te wijten kan zijn aan een kortsluiting. De verzekeringsmaatschappij heeft bovendien onmiddellijk uitbetaald. Waarom zou mijn cliënt nog andere branden stichten om de eerste te verdoezelen, nadat hij het geld al ontvangen heeft? Dat slaat nergens op!”

De politiezone Brussel-Zuid is burgerlijke partij op het proces. Naar eigen zeggen heeft het korps nodeloze en zware reputatieschade opgelopen. De politieman is voorlopig administratief geschorst. De interne tuchtprocedure loopt nog, omdat er nog geen definitief vonnis is in het gerechtelijke dossier. Het hof doet uitspraak op 27 januari.