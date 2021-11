Politievakbonden voeren actie op Brucargo

De politievakbonden voeren ondertussen al ruim een week actie. Deze ochtend hielden agenten verkeerscontroles aan de ingang van Brucargo. “Het verkeer krijgt nog steeds toegang tot de site, maar door onze controles ontstaan er wel files”, zegt Luc Breugelmans van de socialistische vakbond ACOD. “Eigenlijk voeren we gewoon onze job uit, maar in de realiteit hebben we te weinig personeel voor deze taken. Loonsopslag zou onze job aantrekkelijker maken.”

De politievakbonden onderhandelen al maanden met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over een loonsverhoging. “Na 21 jaar hebben we daar recht op”, aldus Joery Dehaes van de christelijke vakbond ACV Politie. “Maar de loononderhandelingen zitten muurvast. Er ligt nog geen enkel voorstel op tafel.” Maandag is er opnieuw een overleg gepland tussen de vakbonden en de minister. “Als er dan geen voorstel komt, zullen we onze acties uitbreiden”, besluit Breugelmans.