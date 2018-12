Politiezone TARL plaatst eerste ANPR-camera’s

In totaal komen er 14 camera’s op het grondgebied van de politiezone. De eerste zijn geplaatst ter hoogte van sporthal Belleheide aan het kruispunt van de Omer De Vidtslaan met de Ninoofsesteenweg. Verder komen er ook camera’s aan onder meer de gemeentegrenzen van Affligem en Liedekerke met Denderleeuw en de grens van Ternat met Dilbeek. Ook aan de op- en afritten van de E40 in Affligem en Ternat komen ANPR-camera’s, net als op de Ninoofsesteenweg en Assesteenweg.



Bij de plaatsing van de camera’s werd rekening gehouden met de al bestaande cameraschilden van omliggende politiezones van Ninove, Aalst en Dilbeek. In de eerste plaats worden de camera’s ingezet tegen de criminaliteit. Trajectcontrole of hoogtemeting voor vrachtwagens is voorlopig nog niet aan de orde. De politiezone TARL investeert meer dan 500.000 euro in de camera’s.