Politiezone TARL waarschuwt voor verdachte personen en voertuigen

De politiezone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) vraagt haar inwoners om onmiddellijk de politie te bellen wanneer verdachte personen of voertuigen in het straatbeeld. Het doet dat na een reeks woninginbraken waarbij de daders op dezelfde manier te werk gingen.

Bij de recente inbraken stelde de politiezone TARL vaak een zelfde modus operandi vast. “De daders controleren vaak of bewoners aanwezig zijn in een woning door met een onbeduidende reden aan te bellen. Vaak wordt een zekere hulpvraag gesteld, gevraagd om deel te nemen aan een petitie, gevraagd of een toiletbezoek mogelijk is of gevraagd of een bepaalde persoon op dat adres woont,” zegt Steven De Ridder van politiezone TARL.

Tegelijkertijd probeert een kompaan via de achterdeur of raam in te breken in de woning terwijl de bewoner is afgeleid aan de voordeur. “Daarom roepen we op om verdachte zaken zo snel mogelijk te melden. Vorige week hebben we dankzij een alerte burger een geseinde persoon kunnen oppakken die nog een celstraf van 18 maanden moest uitzitten,” besluit De Ridder.