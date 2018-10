Politiezone Zennevallei breidt cameraschild verder uit

De politiezone Zennevallei breidt haar cameraschild verder uit. Tegen het einde van het jaar worden op maar liefst zeven plekken in Beersel en negen plekken in Halle ANPR-camera's in gebruik genomen. In Sint-Pieters-Leeuw houden die al een tijdje een oogje in het zeil.

De camera's maken deel uit van het cameraschild dat de politiezone wil bouwen op haar grondgebied. Op termijn moeten er meer dan 50 camera's komen in de drie gemeenten. "De technologie is een meerwaarde voor het politiewerk en de bestrijding van de criminaliteit. Het laat ons toe om de capaciteit efficiënter in te zetten. Het zijn als het ware extra ogen voor de politie,” zegt Anneleen Adang van politiezone Zennevallei.

De ANPR-camera's die momenteel geplaatst worden komen langs drukke invalswegen. In Beersel is dat ter hoogte van het op- en afrittencomplex Beersel/Lot (Beerselsestraat en Lotsestraat), het op- en afrittencomplex Huizingen (Steenweg naar Alsemberg en Henri Torleylaan), het kruispunt vlakbij de winkel van Vastiau-Godeau in Alsemberg en ter hoogte van het kruispunt van het Delhaize-warenhuis in Beersel.

In Halle komen er camera's op de Nijvelsesteenweg ter hoogte van ‘ZEB’ en ter hoogte van het Hallerbos, aan de Welkomstlaan, de ter hoogte van het op- en afrittencomplex Lembeek op de Bergensesteenweg, ter hoogte van de Colruyt-winkelketen aan de Edingsesteenweg, iets verderop ter hoogte van de Hondzochtstraat en opnieuw ter hoogte van de oprit naar de E19 en als laatste de Halleweg.