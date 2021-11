Politiezone Zennevallei sluit post Brabantpoort tijdelijk door coronavirus

De politiezone Zennevallei sluit tijdelijk één van haar politiekantoren. “Door de nieuwe verstrengde maatregelen en enkele besmettingen en quarantaines in ons team, is de politiepost Brabantpoort tijdelijk dicht”, meldt commissaris Steven De Rycke.

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel zullen tijdelijk niet terecht kunnen in de politiepost Brabantpoort aan de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De politiezone Zennevallei moet de post tijdelijk sluiten door enkele besmettingen en quarantaines. “Ook de coronamaatregelen zijn opnieuw verstrengd, daarom hebben we beslist om prioriteit te geven aan de operationele aanwezigheid op het terrein”, aldus commissaris Steven De Rycke. “Onze kantoren in Halle en Beersel blijven wel geopend. We zijn iedere dag telefonisch en via de website bereikbaar om een afspraak te maken.”