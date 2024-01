Politiezone Zennevallei waarschuwt baasjes: "Voorbije dagen minstens twee honden vergiftigd"

Er zijn gevallen gekend in de omgeving van het kanaal in Ruisbroek en domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. “Bij een van de diertjes weten we dat het in een flits een onbekende substantie naar binnen speelde”, laat de politiezone Zennevallei weten. “De hond begon enkele uren later te beven en liep wankel, waarna de toestand snel verslechterde. Gelukkig werd er tijdig ingegrepen.”

De politie vraagt om eventuele gelijkaardige gevallen te melden. “Doe zeker aangifte zodat we alles in kaart kunnen brengen. Ook als je iets verdacht hebt opgemerkt tijdens het wandelen, neem je best contact op. En als je merkt dat je hond onwel wordt na het wandelen, raadpleeg dan zo snel mogelijk een dierenarts”, aldus de politiezone.