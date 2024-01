Politiezones AMOW, Dilbeek en TARL tekenen fusie uit: “Besparing op medewerkers niet aan de orde”

De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL gaan de komende maanden een mogelijke fusie uittekenen. Een haalbaarheidsstudie moest eerst alle voor- en nadelen van een fusie in kaart brengen, nu wordt onderzocht hoe die er zou kunnen uitzien. “De fusie is een middel tot meer operationele slagkracht en een kwaliteitsverbetering in de politiezorg”, zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen.

De drie politiezones werken al een tijdje samen in de associatie PACE. De resultaten van de studie worden verwacht tegen september 2024. “De betrokken burgemeesters en korpschefs delen het besef dat een fusie tussen de drie zones kan leiden tot een betere dienstverlening aan de bevolking en het uitbouwen van een sterkere, meer robuuste organisatie met voldoende capaciteit en expertise”, klinkt het. “Uit eerder onderzoek is gebleken dat elk van de drie huidige zones een meerwaarde kan betekenen in een nieuwe en grotere politiezone.”

De fusiezone zou zo’n 420 personeelsleden tellen en zich uitstrekken over de gemeenten Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel. “De politie staat vandaag voor heel wat uitdagingen. Schaalvergroting wordt vaak naar voren geschoven als de oplossing voor de problemen die zich stellen. De studie die hier wordt uitgevoerd, kan aantonen of de fusie effectief een juiste keuze is”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

De drie korpschefs en een medewerker van elke politiezone buigen zich de komende maanden over de fusie, gesteund door diensten van provinciegouverneur Spooren. “Een besparing op het aantal medewerkers is niet aan de orde, maar we hebben wel de ambitie om een betere dienstverlening aan de burgers te leveren met minstens dezelfde middelen”, besluit Koen Van Elsen, die momenteel de politieassociatie PACE voorzit.