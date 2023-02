Politiezones stappen mee in proefproject rond cybercriminaliteit

De politiezones Zennevallei, Pajottenland en Kastze stappen mee in een proefproject van de provincie Vlaams-Brabant rond cybercriminaliteit. Bedoeling is om vanuit de buurtinformatienetwerken vrijwilligers te rekruteren en op te leiden, zodat die op hun beurt mensen via tal van concrete tips mensen weerbaarden kunnen maken tegen cybercriminaliteit.