Politiezones zetten in op cybercriminaliteit: "De uitdaging van morgen"

Acht politiezones in onze regio zetten extra in op cybercriminaliteit. Na een succesvol proefproject in vijf zones in Vlaanderen, kregen geïntereseerde korpsen vandaag een opleiding rond cyberpreventie. “Want cybercriminaliteit is ook voor lokale politiezones dé uitdaging van morgen,” klinkt het.

De mensen die vandaag de opleiding cyberpreventie volgden, gaan op hun beurt lokaal andere preventieadviseurs opleiden. Zo zetten lokale politiezones in op sensibilisering bij de burger. Maar cybercrime bestrijden vergt almaar meer expertise, want het is een wereld die voortdurend in verandering is. “Denk aan artificiële intelligentie, deepfake, ChatGPT,… Fraudeurs beschikken ook over die tools en passen zich ook snel aan,” aldus Nico Joos, Cybersecurity consultant.

Voor Britt Van Der Lee, van de preventiedienst bij politiezone VIMA, is het belangrijk om mensen bewust te maken van cybercriminaliteit én ervoor te zorgen dat er geen schaamte meer over is. “Ik denk dat er veel schaamte is bij de mensen om een dergelijk misdrijf aan te geven bij de politie. Daarom moeten we daar als politiezone preventief op kunnen inspelen, zodat mensen die zich niet durven aan te melden in de toekomst ook geholpen worden.”