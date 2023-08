Poorten van Tuin der Onlusten in Beersel gaan binnenkort opnieuw open

In Beersel kan je binnenkort opnieuw op ontdekking in de Tuin der Onlusten. Kunstenaar Al Balis en z’n collega’s Mehdi Khammal en Beg-Tsé laten je in een van de meest bijzondere tuinen in de regio proeven van hun opvallende kunstwerken.

De Tuin der Onlusten is al jarenlang een begrip in Beersel. In de tuin van kunstenaar Al Balis staat een bonte collectie van merkwaardige beelden, die ontsproten aan het brein van Balis zelf en zijn bevriende kunstenaars Mehdi Khammal en Beg-Tsé Expo. “Het is een beeldentuin met ruimtelijke creaties in openlucht”, vertelt Balis. “De achtertuin barst bijna van de beelden en constructies - zo goed als allemaal wat geïnspireerd door de actualiteit: het coronavirus, vluchtelingen, emancipatie, enzvoort.”

Wil je die kunstwerken zelf eens komen bewonderen, dan ben je welkom in het weekend van de laatste twee weken van augustus, en de eerste twee weken van september. Een bezoek is volledig gratis. “We wilden iets bouwen met veel kleur en vormen. Zodanig dat als mensen in de tuin komen, ze terug goesting krijgen en ze het allemaal terug zien zitten”, aldus Balis.