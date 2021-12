Portret: 14-jarige Elle doet op hoog niveau aan synchroonzwemmen

Elle Kohrs is 14 en doet al 7 jaar aan synchroonzwemmen. Ze is lid van WIOS in Liedekerke en is één van de jongsten van het Belgisch team waarmee ze binnenkort misschien ook aan buitenlandse wedstrijden mag deelnemen. Elle heeft dan ook ook al heel wat medailles verzameld. Onze reporter ontmoette haar zaterdag.