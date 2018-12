Portret: Ijshockeyspeler Iniaz Steyaert uit Humbeek wil alles winnen

Iniaz Steyaert uit Humbeek bij Grimbergen speelt ijshockey bij Chiefs Leuven. Da's een team dat tot de absolute top van het Belgische ijshockey hoort. Chiefs Leuven komt uit in de BeNe League, een competitie met de beste dertien ploegen uit België en Nederland. Steyaert zelf is een klasbak die de voorbije jaren in Amerika en Oostenrijk speelde.

Humbekenaar Iniaz Steyaert is nog maar 20 jaar en heeft er al een rijkgevulde carrière in het ijshockey op zitten. Op jonge leeftijd erfde hij de ijshockeymicrobe van z'n vader en ging hij aan de slag bij Cold Play in Mechelen. Daarna belandde hij bij de Chiefs in Leuven en leek hij voorbestemd voor de Belgische top. Toen hij 13 was, zette Iniaz echter zijn zinnen op de befaamde internationale Okanagan Acadamy in Oostenrijk, waar onder meer de beste Oostenrijkse, Zwitserse en Russische spelers zitten. “Tijdens mijn eerste jaar in Oostenrijk had ik zeven trainingen per week, met op maandag en dinsdag twee trainingen. In het weekend hadden we meestal één of twee matchen, dus ja, ik was er dagelijks bezig met mijn sport,” aldus Steyaert.

De intensieve trainingsarbeid woog op de jonge Iniaz, maar hij werd er voor beloond. De academie riep hem in het eerste jaar uit tot Most Improved Player, de speler die de meeste vorderingen maakte. Het opende deuren en via een makelaar beleefde Steyaert een aantal jaar later zijn American Dream. Hij trok naar Yellowstone Quake in Wyoming in een 'junior league', een uitstalraam voor het prestigieuzere universiteitsniveau.

'Alles winnen'

Toch keerde Steyaert daarna terug naar zijn oude liefde, de Chiefs uit Leuven, omwille van zijn studies. Hij belandde er in een zeer jonge ploeg die het met een zevende plek niet onaardig doet in de BeNe League en in de halve finale van de beker van België staat. “We gaan natuurlijk volledig voor de Beker om daarna de play-offs te halen”, aldus Steyaert, “al kijk ik vooral verder, want ik ben er van overtuigd dat als we deze kern bijeen houden, we over vijf jaar alles gaan winnen.”