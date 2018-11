Positief advies voor parking van 1800 wagens op grens met Grimbergen

De overlegcommissie vraagt extra aandacht voor voetgangers en fietsers, want de site wordt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk naar en in de stad Brussel. Eén van de voorwaarden is de bouw van een fietsbrug over de A12. De overlegcommissie vraagt om de geplande voegangersbrug van aan de Boxerweg ook toegankelijk te maken voor fietsers. De bestaande voetgangersbrug boven de A12 wordt behouden en gerenoveerd.

Daarnaast moeten er ook maatregelen genomen worden om de verhoogde geluidshinder tegen te gaan. Op de parking kunnen 1.800 auto's en 150 fietsers terecht. De parking zit deels onder de grond en ook op het 15 meter hoge parkinggebouw zal je kunnen parkeren.

Voor de plannen moet de A12 wel lichtjes opgeschoven worden richting de Meiselaan. Daarvoor moet een nieuw openbaar onderzoek komen. Met de adviezen gaat Brussel Mobiliteit nu aan de slag. Het is uiteindelijk de Brusselse regering die een bouwvergunning zal moeten afleveren.