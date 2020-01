Problemen met watertoevoer slepen aan: “Douchen is onmogelijk”

In Dilbeek blijven de problemen met de watertoevoer duren. Dat is het gevolg van een breuk in de hoofdwaterleiding in de Stationsstraat. Volgens De Watergroep zal het lek eind volgende maand hersteld zijn.

De breuk in de hoofdwaterleiding in de Stationsstraat in Dilbeek werd op 26 november vastgesteld. Inwoners van Dilbeek en buurgemeenten Lennik en Sint-Pieters-Leeuw ondervonden daardoor problemen met de waterdruk. Na twee maanden blijkt het probleem op sommige plaatsen nog steeds niet opgelost. “We zijn precies terug gekatapulteerd naar de middeleeuwen”, vertelt Patricia De Dobbeleer uit Dilbeek. “Er zijn momenten dat er geen druppel uit de kraan komt. Douchen, de was doen en koken is vaak niet evident.”

Kapster Melissa De Knop heeft al meer dan 1.500 euro verlies geleden. “Net voor de feestdagen moest ik mijn zaak nog een dag sluiten. Er is ons een schadevergoeding van 25 euro beloofd”, zegt Melissa De Knop, “dat is de prijs voor één brushing. Dat bedrag is dus verwaarloosbaar.”

Volgens De Watergroep zou de waterleiding eind februari hersteld zijn.