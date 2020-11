Proces in beroep over treinramp Buizingen van start

Vandaag start in Brussel het proces in beroep over de treinramp in Buizingen, nu meer dan tien jaar geleden. In beroep staat alleen Infrabel terecht. Een treinbestuurder en de NMBS legden zich neer bij het vonnis dat de Brusselse politierechtbank vorig jaar uitsprak, maar de spoorwegbeheerder niet.