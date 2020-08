Proces rond treinramp Buizingen opnieuw uitgesteld

Het proces in beroep rond de treinramp in Buizingen zal opnieuw worden uitgesteld. Dat is vernomen bij de burgerlijke partijen in de zaak. De correctionele rechtbank had zich vanaf 21 september moeten buigen over het dossier, maar de zaal is niet geschikt in tijden van corona. Daarom gaat de rechtbank op zoek naar de geschikte zaal, vermoedelijk buiten het Brusselse justitiepaleis.