Proces treinramp Buizingen moet in het Frans: verjaring dreigt

Het proces rond de treinramp in Buizingen moet dan toch in het Frans worden gevoerd dat heeft de arrondisementsrechtbank beslist. Dat terwijl de politirechter in Halle in eerste aanleg had beslist om het proces in het Nederlands te houden. De beslissing heeft grote gevolgen. De zaak loop heel wat vertraging op en dreigt zelfs te verjaren.

Het was de advocaat van de treinbestuurder die om een taalwijziging had gevraagd omdat zijn cliënt geen Nederlands spreekt. Het was de arrondissementsrechtbank die de advocaat gelijkgaf en de politierechter, die eerder had gezeg dat het proces in het Nederlands moest, terugfluit. Tegen de uitspraak is wel nog Cassatieberoep mogelijk.

Normaal moest het proces op 14 november starten, maar nu zal dat wellicht met grote vertraging zijn. Het dossier is heel dik en was bijna helemaal opgesteld in het Nederlands. Dat moet nu dus helemaal vertaald worden, waardoor de kans groot is dat de zaak verjaart. Volgens het Openbaar Ministerie zou dat in de zomer van 2020 zijn.

De treinramp van Buizingen dateert al van februari 2010. Twee treinen botsten tegen elkaar, waarbij 19 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Op het proces staan de NMBS en Infrabel terecht omdat ze nalatig geweest zijn op de veiligheid van de treinstellen en de spoorweginfrastructuur. De treinbestuurder moet zich dan weer verantwoorden omdat hij een rood stoplicht zou genegeerd hebben.