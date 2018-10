Proces treinramp Buizingen: vertraging nog voor de start

Het proces rond de treinramp in Buizingen, waarbij in 2010 19 mensen om het leven kwamen, zal hoogstwaarschijnlijk niet van start kunnen gaan op 14 november, zoals gepland.

Vandaag boog de arrondissementsrechtbank zich over de vraag tot taalwijziging, maar een uitspraak wordt pas op 12 november verwacht, twee dagen voor de start van het proces. “Er is nog de termijn om cassatieberoep aan te tekenen, dus op 14 november zal het proces niet kunnen starten”, aldus een van de betrokken partijen.

De advocaat van de treinbestuurder had de politierechtbank om een taalwijziging gevraagd. De beklaagde spreekt geen Nederlands en volgens zijn advocaat is het belangrijk dat hij – gezien het aantal technische begrippen dat aan bod zal komen op het proces – zich in zijn eigen taal kan uitdrukken. Infrabel en NMBS, die ook vervolgd worden door het parket van Halle-Vilvoorde, zijn taalneutraal en hadden ook al te kennen gegeven dat ze een Franstalig proces verkiezen.

Het parket van Halle-Vilvoorde verzette zich hevig tegen de taalwijziging en de politierechter uit Halle volgde het openbaar ministerie. Volgens de rechtbank is het niet uitgesloten dat een Franstalige politierechter de vertaling zou vragen van niet-vertaalde stukken uit het dossier. De vertaling van al die stukken kan maanden tot een jaar duren volgens de Halse politierechter, die zegt dat de redelijke termijn dan mogelijk wordt overschreden. Nog volgens de politierechter heeft de advocaat van de treinbestuurder er alles aan gedaan om het onderzoek te vertragen met verschillende procedures en moet een verjaring koste wat het kost worden vermeden. Die verjaring zou volgens de berekening van het openbaar ministerie al in augustus 2020 kunnen intreden.

De zaak werd vandaag in beroep behandeld op de arrondissementsrechtbank, die moet oordelen over bevoegdheidsgeschillen. Als de taal van het proces Nederlands blijft, vat het proces rond over het treinongeluk in principe aan op 14 november in het cultureel centrum ’t Vondel in Halle, dat wordt omgebouwd tot rechtszaal. Maar vermoedelijk zal het proces die dag niet kunnen starten, omdat de termijn om cassatie aan te tekenen tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank dan nog loopt.

Bij de treinramp op 15 februari 2010, botsten twee treinen op elkaar ter hoogte van Buizingen. Het ging om de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel en de IC-trein Quévrain-Luik. Bij de ramp kwamen 19 mensen om en raakten meer dan driehonderd mensen gewond. De slachtoffers wachten al meer dan acht jaar op hun proces.