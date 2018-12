Proces treinramp start op 8 januari

Het langverwachte proces over de treinramp in Buizingen zal op 8 januari van start gaan voor de Franstalige politierechtbank in Brussel. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt in gerechtelijke kringen bevestigd.

Het dossier verhuisde onlangs van het parket van Halle-Vilvoorde naar het parket van Brussel. Dat gebeurde op vraag van de treinbestuurder die terechtstaat. Hij wil dat het proces in het Frans gevoerd wordt. De politierechtbank van Halle, waar het proces in juni van start was gegaan, weigerde die, maar in beroep kende de arrondissementsrechtbank de wijziging toch toe. Daarop werd het dossier overgeheveld naar de Franstalige politierechtbank in Brussel. Op 8 januari hervat daar dus het proces. Tijdens de eerste zittingsdag zullen wel enkel de datums voor de behandeling worden vastgelegd.

Bij de treinramp in februari 2010 kwamen 19 mensen om het leven toen twee treinen frontaal op elkaar botsten vlakbij het station van Buizingen. Naast de treinbestuurder die door het rood zou gereden zijn, worden ook de NMBS en Infrabel vervolgd omdat ze nalatig geweest zouden zijn met de veiligheid.