Proces Van Eyken opnieuw uitgesteld

Het proces is opnieuw uitgesteld, in eerste instantie naar 8 januari. Die dag moeten de politicus en zijn vrouw de rechtbank melden of ze al dan niet blijven samenwerken met hun huidige advocaten. De rechtbank wil het proces sowieso behandelen in juni volgend jaar. Zowel het koppel als hun advocaten werden vorige week verhoord in het gerechtelijk onderzoek naar de sabotage van een dvd met bewijsmateriaal. Volgens de stafhouder van de Brusselse Franstalige balie van advocaten kunnen de betrokken hun advocaten hun cliënten voorlopig niet op een correcte manier vertegenwoordigen. De rechtbank liet alvast weten niet te willen wachten op de afloop van het gerechtelijk onderzoek. “Dat kan jaren duren. We behandelen deze moordzaak sowieso in juni.”

De zaak draait rond de moord in juli 2014 op de 45-jarige Marc Dellea, de toenmalige echtgenoot van Sylvia B. Zij zou samen met haar minnaar, Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken, haar man vermoord hebben. Van Eyken en Sylvia B. traden onlangs nog in het huwelijksbootje. Het proces werd de afgelopen maanden al meermaals uitgesteld door tal van procedureproblemen ten gevolge van de assisenhervorming door de Potpourri-wetgeving. De zaak uiteindelijk uitgesteld naar vandaag, maar vorige week raakte bekend dat er een gerechtelijk onderzoek loopt van vernietiging van bewijsmateriaal. Eind oktober 2017 zou een dvd waarop te zien is hoe Van Eyken en Sylvia B. het appartement van het slachtoffer verlaten, bewust gesaboteerd zijn met een houtbrander. Afgelopen donderdag werden zowel van Eyken en zijn vrouw, maar ook hun advocaten verhoord in het sabotageonderzoek. “Op dit moment kunnen de betrokken raadsheren hun cliënten niet correct vertegenwoordigen”, zei de stafhouder van de Brusselse Franstalige balie van advocaten aan het begin van de zitting vanmorgen. Het is duidelijk dat er een uitstel van de zaak nodig is.” Het parket laat intussen weten dat Van Eyken en z'n echtgenote door de onderzoeksrechter in verdenking zijn gesteld van sabotage van informaticamateriaal.

De rechtbank liet weten niet te willen wachten op de afloop van het onderzoek vooraleer het moordproces aan te vatten. “Dit sleept al veel te lang, we gaan niet nog eens jaren wachten. De zaak zal worden behandeld in juni”, aldus de rechter. In januari volgt alvast een relaiszitting. Dan moet duidelijk zijn of de twee moordverdachten nog langer kunnen of willen samenwerken met hun advocaten.