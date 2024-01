ProKA Vooruit pakt uit met volledige lijst op 10 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen

De verruimingslijst proKA Vooruit in Kapelle-op-den-Bos telt 21 kandidaten. "Ik koesterde steeds de hoop om inwoners over de partijgrenzen heen samen te brengen op één lijst”, zegt Dirk Hermans. “We behouden in onderling overleg wel nog de mogelijkheid om een wissel in te voeren, mocht er plots nog een nieuwe sterke kandidaat opduiken. Je weet nooit wat de maanden voor de verkiezingen nog brengen. Op de lijst zijn vele nieuwe gezichten terug te vinden, die alle kansen zullen krijgen. De lijst wordt aangevuld met mensen met ervaring.”

“Een gemeente besturen, vraagt een groot engagement en mag geen bijberoep mag zijn. Als coach, hetgeen ik ook ben in mijn job als lesgever in het secundair onderwijs, zal ik als lijsttrekker met volle overtuiging onze beweging naar de kiezer brengen.” Els Scherps zal op de tweede plaats staan. Ze is geboren en getogen in Kapelle-Oost. Studente criminologie Luna Scheyvaerts uit Nieuwenrode zal op de derde plaats staan. Zij is ook leidster bij de scouts in Nieuwenrode. Plaats vier wordt ingevuld door gemeenteraadslid Else Vanden Broeck, gevolgd door raadslid Dirk Robberechts, die IT-verantwoordelijke is bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Huidig lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Sven Robijn zal de zesde plaats innemen. Hij is tewerkgesteld bij Etex en is daar actief als werknemersafgevaardigde. De lijst zal geduwd worden door gewezen minister en ereburgemeester Leo Peeters. “Wat ik tijdens de bijeenkomst zag, doet me enorm veel deugd”, laat Peeters weten. “Een groep geëngageerde mensen, die samen over de partijgrenzen heen willen gaan voor een betere gemeente.”

Nieuwe lichting

“Liefst twee derde van de kandidaten is nieuw. Daarom zal ik al mijn ervaring in de schaal werpen om deze nieuwe lichting te ondersteunen. De sfeer tijdens het eerste kennismakingsmoment zat alvast zeer goed.”

ProKA Vooruit wil naar eigen zeggen inzetten op een beter aanspreekbaar gemeentebestuur en permanent toegankelijk gemeentehuis, een beter groenonderhoud, meer initiatieven voor betaalbaar wonen voor de eigen inwoners en een draagvlakonderzoek alvorens nieuwe plannen te smeden. Op een later tijdstip zal de beweging met nog meer programmapunten naar buiten komen.