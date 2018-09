Promotiecampagne voor onze Vlaamse Meesters

In de Kapellekerk in Brussel is vandaag het startschot gegeven van de campagne 'Vlaamse Meesters. Het zit in onze genen'. Die campagne moet via verschillende acties Vlamingen (weer) warm maken voor de eigen Vlaamse Meesters. Het startschot werd niet toevallig in de Kapellekerk gegeven, want dat is de plaats waar Pieter Bruegel de Oude al 450 jaar begraven ligt.