Protest tegen moskee in Essenbeek

In Essenbeek, een gehucht van Halle is er protest tegen de plannen om een oude loods aan de Nijvelsesteenweg in Essenbeek te verbouwen tot moskee. De moskee is nu nog gehuisvest in de Sint-Rochuswijk, maar de stad Halle zette het licht op groen voor een verhuis.