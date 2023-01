Providentia stelt eenzijdig tweede fase woonproject Roosdaal voor

Morgen stelt de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia de tweede fase van een woonproject in Roosdaal voor. Maar dat is niet naar de zin van het gemeentebestuur. “We betreuren dat Providentia eenzijdig communiceert over een project, zonder dat het gemeentebestuur hiervoor een akkoord heeft gegeven,” klinkt het. Providentia zegt later deze maand de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.