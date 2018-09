Provincie bestrijdt modder in Asse, Beersel en Dilbeek

Erosie, het wegslijten van grond, veroorzaakt water- en modderoverlast. De provincie heeft nu samen met een aantal gemeenten, waaronder Asse, Beersel en Dilbeek, stappen gezet om die erosie tegen te gaan. Zo werd in Asse een houthakseldam in Wolfrot verlengd met 9 meter. ‘Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten paaltjes, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. In Beersel werden aarden dammen en een grasbufferstrook aangelegd in de buurt van de Gentsberg en Blutsdelle. In Dilbeek werd gewerkt met erosiepoelen.