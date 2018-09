Provincie en gemeenten organiseren zelf Staten-Generaal over luchthaven

Omdat federaal minister François Bellot, bevoegd voor mobiliteit, geen aanstalten maakt om een Staten-Generaal te organiseren over de geluidshinder rond de luchthavenregio neemt het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat burgemeesters en de provincie groepeert, het initiatief om dit zelf te doen op maandag 17 september om 12 uur in de provincieraadszaal van het Leuvense Provinciehuis.

Na een milieustakingsvordering die ingespannen was door de Noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel verplichtte een Nederlandstalige Brusselse rechter op 30 mei op straf van forse dwangsommen de Belgische Staat onder meer om ten laatste op 17 september een Staten-Generaal te organiseren met politieke en andere belanghebbenden. Dit moest resulteren in een advies over de vliegroutes en de geplande vliegwet. Het vonnis verplichtte de overheid tevens om binnen de 90 weken de aanpassingen aan de vliegroutes ongedaan te maken die toenmalig staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet in 2013-2014 doorvoerde.

'Na de verkiezingen'

Bellot liet donderdag weten dat de Staten-Generaal er pas komt na de lokale verkiezingen. Het heeft volgens hem geen zin om burgemeesters nu al uit te nodigen voor dit overleg als de dialoog na deze verkiezingen met andere mensen moet worden verder gezet. Het Platform Luchthavenregio wil hierop echter niet wachten en nodigt de minister samen met anderen uit om op 17 september in Leuven in debat te gaan "vanuit de overtuiging dat een dialoog tussen alle betrokkenen een nieuwe basis kan vormen voor een breed gedragen pact over de toekomst van de luchthaven, verdere beperking van de geluidshinder en billijke verdeling an de hinder", aldus het Platform.