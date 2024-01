Provincie investeert 1,5 miljoen euro in fietssnelwegen in Asse: “Volwaardig alternatief voor auto”

De nieuwe fietspaden bestaan uit een fietsweg van vier meter breed en wordt aangelegd in zwarte asfalt. Langs beide zijden van de fietsweg wordt een uitwijkstrookvoorzien in grindgazon voor andere gebruikers, zoals wandelaars of fietsers, die even willen stoppen. Er komt verlichting langs de fietspaden. Op beide stukken fietssnelweg wordt er een verkeersfilter voorzien. Dit groene middeneiland met bomen maakt de route ook aantrekkelijker. Ter hoogte van de overweg Zittert komt nog een rustpunt met bomen en picknicktafels.

De werken zijn gestart op vrijdag 3 november en lopen vermoedelijk tot aan de zomer van 2024. “In Asse hebben we van koning Fiets een absoluut beleidsspeerpunt gemaakt. We versterken de zwakke weggebruiker”, zegt ook burgemeester Koen Van Elsen. ”Bij de herinrichting van straten staan fietsers en voetgangers voorop. Wie omschakelt naar de fiets wordt niet langer gestraft, maar beloond. We zien dat dit beleid vruchten afwerpt. Het aantal fietsers binnen de gemeente stijgt gestaag.”

Ook de provincie Vlaams-Brabant ziet de fiets als een volwaardig alternatief voor de auto, zeker als de fietsinfrastructuur goed is. “Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Een fietssnelweg brengt fietsers vlot, veilig en comfortabel over een langere afstand.”