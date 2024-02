Provincie lanceert Lambiekland: digitaal platform over de wereld van lambiek

De provincie Vlaams-Brabant lanceert Lambiekland, een digitaal platform waarop je alles te weten komt over de wereld van lambiek. Lambiek is meer dan louter bier, het is een cultuur en een traditie. Voor de provincie is het ook een toeristisch product. Toerisme Vlaams-Brabant werkt samen met Horal en Toerisme Vlaanderen om het platform uit te bouwen.