Provincie lanceert uitleenkoffers over Brabants trekpaard voor kinderen

De provincie Vlaams-Brabant wil het Brabants trekpaard onder de aandacht brengen van kleuters en lagereschoolkinderen. Daarom ontwikkelde de provincie uitleenkoffers voor scholen. “We willen jonge generaties in contact brengen met het Brabants trekpaard, want het voortbestaan van dit Vlaams-Brabants symbool staat onder druk”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De provincie is op zoek naar nieuwe invullingen en toepassingen voor het Brabantse trekpaard in de hedendaagse maatschappij om het voorbestaan van het ras te verzekeren. “Eén van de aandachtspunten is om jongere generaties in contact te brengen met het paard. Met Europese steun hebben we uitleenkoffers ‘Een trekpaard in de klas’ ontwikkeld”, verduidelijkt gedeputeerde Ann Schevenels. “Scholen kunnen hiermee op een speelse manier aan de slag.”

De uitleenkoffers bevatten onder meer kleurplaten, knipfiguren, prenten, een memoryspel en quizkaarten. “Een miniversie van het trekpaard dat leerlingen kunnen op- en aftuigen wordt waarschijnlijk de grote aandachtstrekker”, vertelt Schevenels enthousiast. “Het educatief pakket is opgedeeld in twee categorieën: kleuters en lagereschoolkinderen.”

De provincie hoopt dat scholen die de koffers lenen ook een uitstap rond het thema plannen. “Ik denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan een plaatselijke fokker, de opa van een leerling die met zijn trekpaard naar de school komt of een uitstapje naar het museum in Vollezele”, besluit Schevenels.