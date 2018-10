Provincie: N-VA nodigt 3 partijen uit voor gesprekken

In Vlaams-Brabant nodigt N-VA de partijen CD&V,Open Vld en Groen om onderhandelingen te starten over een provinciale coalitie. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in een tweet.

Francken wijst erop dat N-VA de grootste partij is in de provincieraad. De ideeën van zijn partij voor Vlaams-Brabant vat hij samen als 'Vlaams, groen en ondernemend'. N-VA haalde afgelopen zondag in Vlaams-Brabant 10 zetels op een totaal van 36. CD&V haalde er 7, Groen 6, Open Vld 5, sp.a en Vlaams Belang elk 3 en UF 2.

De bestaande coalitie van CD&V, Groen, Open Vld en sp.a heeft in de nieuwe provincieraad 21 zetels en zou kunnen verder gezet worden. CD&V, sp.a en Open Vld zetelen overigens al sinds de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant in 1995 in het provinciebestuur. Momenteel is men echter nog niet toe aan formele onderhandelingen en "ligt alles nog open", aldus een van de gedeputeerden.