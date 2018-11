Provincie promoot witloof in Brusselse scholen

Gisteren kwamen tal van leerkrachten uit Brusselse scholen op diverse plaatsen in de regio de witloofbox ophalen voor hun leerlingen. De provincie Vlaams-Brabant wil het witte goud zo maximaal promoten in de hoofdstad.

De witloofbox bestaat uit een teeltkit, handleiding en lesmateriaal en is bedoeld om via de scholen duurzame land-en tuinbouwproducten uit onze regio te promoten en ook kinderen te winnen voor deze bijzondere groente, die hen door de wat bittere smaak soms afschrikt. Na drie tot vier weken kunnen de leerlingen de witte kropjes al oogsten en proeven.

In totaal verdeelt de provincie dit jaar 1100 witloofboxen. De voorbije negen jaar leerden al 178.500 kinderen uit de lagere scholen van Vlaams-Brabant het witte goud kennen. Voor het eerst konden ook Brusselse scholen intekenen op de witloofbox. Een schot in de roos: alle 200 boxen waren snel de deur uit.

Brusselse leerkrachten kwamen ze gisteren ophalen bij het Witloofmuseum in Kampenhout, het proefcentrum Pamel in Roosdaal, het provinciedomein Huizingen in Beersel en een landbouwbedrijf in Merchtem.

Het grondwitloofseizoen is zowat anderhalve maand bezig en duurt nog tot ongeveer eind mei. (Foto: Provincie Vlaams-Brabant)