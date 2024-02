Provincie weigert vergunning voor Chirolokalen Beert in Pepingen: "Zoeken alternatief"

De provincie schrapt de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Chirolokalen in Beert. “Onbegrijpelijk”, vindt burgemeester Eddy Timmermans. Eind vorig jaar kende Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle nog 90.000 euro toe voor het project. Maar volgens de provincie is de buitenspeelruimte in Beert te beperkt. De gemeente bekijkt nu andere pistes om de Chiro een nieuw onderkomen te geven.

De verbouwing van de Chirolokalen in Beert voorzag in extra lokalen, nieuw sanitair en een herinrichting van de speelplaats. “Bij de opmaak van de plannen gingen we af op het overleg met de Chiro en het advies van de provinciale omgevingsambtenaar,” aldus Timmermans. Ook de provincie ziet positieve aspecten in het dossier, maar struikelt over het volume van de aanbouw en de beperkte buitenruimte. “Men houdt geen rekening met de buitenspeelruimte in de omgeving, zoals de Schoolstraat, de speelweides en de terreinen van FC Beert City,” klinkt het teleurgesteld bij de gemeente.

Pepingen gaat nu op zoek naar andere en haalbare mogelijkheden om de situatie van de Chiro op korte termijn te verbeteren. “Daarbij kijken we onder andere naar de pastorij van Pepingen. Die is recent vrijgekomen en zou een goed alternatief kunnen zijn voor de site in Beert. We starten in elk geval gesprekken op met de Kerkfabriek en de Chiro.”