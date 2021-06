Provincie weigert vergunning voor slipschool in Hellebos

De provincie Vlaams-Brabant heeft de omgevingsvergunningsaanvraag voor de slipschool van de Federale Politie in het Hellebos geweigerd. Het volgt daarmee het negatief advies van de gemeente Kampenhout. Volgens de omwonenden, natuurverenigingen én de voltalige gemeenteraad is er geen plaats voor de slipschool in het natuurgebied.

De slipschool is een rij-opleidingscentrum van de federale politie dat op een militair domein ligt aan de rand van het Hellebos. De activiteiten vinden er al jaren plaats in een wettelijke schemerzone. Met een omgevingsvergunning op zak dacht de federale politie er een en ander te kunnen regulariseren, maar de provincie weigert die vergunning te geven. “Dat stemt ons natuurlijk hoopvol. het college had ook al een negatief advies gegeven en daarenboven, wat toch heel belangrijk is, er zijn meer dan 500 bezwaarschriften van onze bewoners waar naar geluisterd wordt en dat is wel heel belangrijk”, zegt burgemeester Kris Leaerts.

Ook het actiecomité 'Red het Hellebos' is blij met de weigering van de provincie en vindt dat het gemeentebestuur nu maar korte metten moet maken met de slipschool. De vraag is alleen maar of dat zo eenvoudig is. Verwacht wordt dat de Regie der Gebouwen, die eigenaar is van de slipschoolsite, de weigering van de provincie zal aanvechten bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. En bovendien loopt er nog een tweede procedure en die gaat over de ruimtelijke bestemming van de gronden. Het actiecomité vindt een juridische procedureslag alleen maar getalm.

“Het gemeentebestuur en de burgemeester hebben eigenlijk de autoriteit en de bevoegdheid om, indien ze dat willen, de slipschool morgen af te sluiten. Wij verwachten een duidelijk signaal van de burgemeester en hopen dat, in de plaats van ons zuur verdiende belastinggeld te spenderen aan procedures bij de Raad van Sate, de politie nu echt actief gaat zoeken naar een andere locatie”, zegt Kris Decoster van het actiecomité. “Er zijn genoeg andere geschikte locaties in Vlaanderen voor de slipschool, zo ligt de weg volledig open om het Hellebos terug in ere te herstellen."