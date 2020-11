Provincie wil dat Vlaanderen werk maakt van tramlijnen naar Vlaamse Rand

In de motie schuift de deputatie drie tracés naar voren waar de Vlaamse Regering dringend werk van moet maken. Een eerste tracé is dat van de Ringtrambus, dat dan doorgetrokken moet worden tot in Wezembeek-Oppem en Tervuren. “Andere tracés zijn het verlengen van de Luchthaventram richting Haacht en een tram- of trambusverbinding tussen Brussel en Ninove via de N8”, stelt de deputatie in de motie.

Verder wil de provincie Vlaams-Brabant dat verbindingen tussen Brussel en Aalst via Asse en tussen Brussel en Halle onderzocht worden. “De ervaring met deze projecten is dat ze veel tijd vergen. De realisatie duurt al snel zeven tot tien jaar. Als de Vlaamse regering haar ambitie wil waarmaken om het aantal duurzame verplaatsingen in de Vlaamse Rand te verhogen tot 50 procent, dan moet er een versnelling hoger worden geschakeld”, staat te lezen in de motie.